BB Erzurumspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig 34. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş, 90 dakikanın sonunda 4-2'lik skorla galibiyete uzandı. Bu galibiyetin ardından puanını 70'e yükselten Kara Kartal, liderliğini sürdürürken; BB Erzurumspor ise 28 puanla kendisine 20. sırada yer buldu.

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86' GOOOLL!!! Beşiktaş, Gökhan Töre'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor! Georges-Kevin N'Koudou'nun pasıyla topla buluşan Gökhan Töre'nin Osman Çelik ve Petrus Boumal'ın arasından sıyrılarak ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Jakub Szumski'nin yanından uzak köşede ağlarla buluşuyor.

72' Manuel Da Costa'nın uzun pasıyla ceza alanında topla buluşan Ricardo Gomes'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

68' Ceza alanında topla buluşan Cyle Larin'in sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Jakub Szumski gole izin vermiyor.

66' GOOOLL!!! Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın golü ile maçta tekrar öne geçiyor! Sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal rakiplerini birer birer ekarte ederek ceza sahası dışında sağ çaprazdan sol ayağıyla yakın köşeye yaptığı şık ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Jakub Szumski'nin solundan üst köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

63' Manuel Da Costa'nın pasıyla topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.

55' Emrah Başsan'ın pasıyla topla buluşan Ricardo Gomes'in ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Ersin Destanoğlu topa hakim olmayı başarıyor.

53' Leo Schwechlen'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Aatif Chahechouhe'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin yanından auta çıkıyor.

50' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah Başsan'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Hasan Hatipoğlu'nun arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

44' Rachid Ghezzal'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Cenk Tosun'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin yanından auta çıkıyor.

39' GOOOLL!!! BB Erzurumspor, Emrah Başsan'ın golü ile maçta tekrar eşitliği yakalıyor! Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Ersin Destanoğlu topu istediği gibi kontrol edemeyince meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

35' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Domagoj Vida'nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

26' GOOOLL!!! Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un golü ile maçta tekrar öne geçiyor! Rachid Ghezzal ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un hafif sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Jakub Szumski'nin müdahalesi yeterli olmayınca ağlarla buluşuyor.

22' Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Cenk Tosun'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin yanından auta çıkıyor.

16' GOOOLL!!! BB Erzurumspor, Leo Schwechlen'in golü ile maçta eşitliği yakalıyor! Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Emrah Başsan'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Leo Schwechlen ön direkte gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

10' GOOOLL!!! Beşiktaş, Cyle Larin'in golü ile maçta öne geçiyor! Atiba Hutchinson'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Cyle Larin'in penaltı noktasının gerisinden gelişine yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Jakub Szumski'nin solundan köşede ağlarla buluşuyor.

3' Rachid Ghezzal'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Cenk Tosun'un rakibini ekarte ederek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Jakub Szumski topu çelmeyi başarıyor.