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Bayram namazı saatleri belli oldu Diyanet saatleri açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bayram namazı saatleri belli oldu Diyanet saatleri açıkladı

Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Bakanlığı verilerine göre belli oldu. Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak.

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Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.07, Adıyaman: 05.53, Afyonkarahisar: 06.22, Ağrı: 05.30, Aksaray: 06.09, Amasya: 05.57, Ankara: 06.10, Antalya: 06.25, Ardahan: 05.28, Artvin: 05.32, Aydın: 06.35,

Balıkesir: 06.31, Bartın: 06.09, Batman: 05.42, Bayburt: 05.40, Bilecik: 06.21, Bingöl: 05.42, Bitlis: 05.37, Bolu: 06.13, Burdur: 06.25, Bursa: 06.25,

Çanakkale: 06.36, Çankırı: 06.06, Çorum: 06.00,

Denizli: 06.30, Diyarbakır: 05.45, Düzce: 06.15,

Edirne: 06.32, Elazığ: 05.48, Erzincan: 05.44, Erzurum: 05.37, Eskişehir: 06.20,

Gaziantep: 05.58, Giresun: 05.46, Gümüşhane: 05.43,

Hakkari: 05.32, Hatay: 06.05,

Iğdır: 05.26, Isparta: 06.24,

İstanbul: 06.23, İzmir: 06.36,

Kahramanmaraş: 05.59, Karabük: 06.08, Karaman: 06.15, Kars: 05.28, Kastamonu: 06.03, Kayseri: 06.02, Kırıkkale: 06.08, Kırklareli: 06.29, Kırşehir: 06.07, Kilis: 06.00, Kocaeli: 06.20, Konya: 06.16, Kütahya: 06.23,

Malatya: 05.52, Manisa: 06.35, Mardin: 05.44, Mersin: 06.10, Muğla: 06.34, Muş: 05.38,

Nevşehir: 06.06, Niğde: 06.07,

Ordu: 05.48, Osmaniye: 06.03,

Rize: 05.37,

Sakarya: 06.18, Samsun: 05.53, Siirt: 05.38, Sinop: 05.56, Sivas: 05.54,

Şanlıurfa: 05.52, Şırnak: 05.37,

Tekirdağ: 06.29, Tokat: 05.55, Trabzon: 05.41, Tunceli: 05.45,

Uşak: 06.27,

Van: 05.31,

Yalova: 06.23, Yozgat: 06.03,

Zonguldak: 06.11."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.18, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.54, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.51, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.59'da eda edilecek.

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