Pakistanlı sapıktan kan donduran ifade: Arkasından yaklaşıp boğazını sıktım

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi’nde 12 Temmuz’da dershaneden çıkan 17 yaşındaki A.A. adlı genç kız evine gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada Pakistanlı A.M. (20) tarafından cinsel saldırıya uğradı. A.M. kızın direnmesi üzerine başını taşla ezdi. A.A. halen yoğun bakımda tutulurken, A.M. cezaevine gönderildi.

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Kocaeli'de 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan Pakistanlı A.M.'nin ifadesine Sözcü ulaştı. Birkaç aydır Gebze'de olduğunu anlatan A.M., Pelitli Mahallesi'nde cami çevresindeki metruk binalarda kaldığını anlattı. O gün alkol aldığını ve A.A'yı gördüğünü belirten A.M., şöyle devam etti:

“Alkolün etkisiyle bayan hoşuma gitti ve takip ettim. Tenha ve ağaçlık yere geldiğimizde arkadan yaklaşarak boğazını sıktım. Bayan aniden rahatsızlandı ve kendinden geçti. Yüz üstü yolun kenarına düşerek kafasını çarptı. Baş kısmından ve iki kolunun arasından girerek sürükleyip çalılık alana soktum. Burada pantolonunu ve iç çamaşırını çıkardım. Etraftan sesler gelince pantolonu giydirdim. Biraz uzaklaşıp geri geldim ve yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim.”

A.M., kızı ayıltmaya çalıştığını, sırtına alıp çalılık alandan yol kenarına taşıdığını ileri sürdü. Bu sırada kalabalık oluşunca birilerinin kızı tanıyıp ailesine haber verdiğini ve ambulans çağrıldığını anlatan A.M, “Kız arabaya konurken yardım ettim. Olaya kalkıştıysam da kaçabilecekken kaçmadım. Kıza cinsel eylemde bulunmadım.”dedi.