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Dışişleri'nden Avrupa'ya başörtüsü yasağı tepkisi

Dışişleri'nden Avrupa'ya başörtüsü yasağı tepkisi

Avrupa Birliği Adalet Divanı Almanya'nın başörtüsü kısıtlamasına onay verdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu karara sert tepki gösterdi...

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Almanya'nın başörtüsü kısıtlamasına onay vermesine tepki gösterdi. Bakanlık, "Divanın başörtüsü kısıtlaması kararı din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABAD'ın Almanya'daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki son kararının, din özgürlüğünü alenen ihlal ettiği vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:

- Karar, İslam karşıtlığının ve Müslümanlara yönelik tahammülsüzlüğün Avrupa'da kurumsal ve hukuki bir kimliğe kavuşturulma çabalarının yeni bir örneğini oluşturmaktadır.

- Müslümanların hoşgörüsüzlük, nefret söylemi ve hatta şiddete maruz kaldıkları, yaygın şekilde damgalandıkları ve sosyo-ekonomik alanlarda dışlandıkları, özellikle Müslüman kadınların bu durumdan daha da olumsuz etkilendikleri bir vakıadır.

- İnkarı mümkün olmayan ve geçmişteki acı tecrübelerden ders alınmadığını gösteren bu tehlikeli eğilim Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonunun (ECRI) ve Birleşmiş Milletler Din ve İnanç Özgürlüğü Raportörü'nün raporlarında da vurgulanmaktadır.

- Hal böyleyken, Avrupa'yı rehin alan İslam düşmanlığının, ırkçılığın ve nefret zehrinin giderek yükseldiği bir dönemde, ABAD kararı, din özgürlüğünü yok saydığı gibi, ayrımcılığa da zemin ve hukuki kılıf kazandıracak bir nitelik taşımaktadır.

- Hukuken ve vicdanen yanlış, körükleyeceği İslam düşmanlığı bakımından tehlikeli söz konusu kararı kınıyoruz...

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