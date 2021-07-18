Vitor Pereira 5 oyuncunun biletini kesti! İşte gönderilecek isimler

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 11 gün süren Topuk Yaylası’nda tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul’a döndü. Yeni sezona yeni hocasıyla hazırlanan sarı-lacivertlilerde tek hedef şampiyonluk. Vitor Pereira’nın takımın başına geçmesiyle transfer çalışmalarını da şekillendirmeye başlayan Kanarya, bileti kesilen isimleri belirledi.

Abone ol

Süper Lig'de geçen sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Ali Koç'un 2. dönemine girdiği 2021-2022 sezonunda tek hedef olarak şampiyonluğu belirledi.

2015-2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira'nın yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından Topuk Yaylası kampı başladı. Topuk Yaylası'nda 11 gün süren bir kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki çalışmalarını tamamlayıp İstanbul'a geri döndü.

Kampın ikinci etabını ise Slovenya'da geçirecek olan Fenerbahçe'de bileti kesilen isimler belli oldu. Yeni gelecek isimlerin öncesinde ayrılacak isimlerin belli olduğu sarı-lacivertlilerde, yabancı oyuncuların fazlalığı nedeniyle 5-6 isimle yollar ayrılacak.

Sadece Paulinho değil kalburüstü isimler var...

Fenerbahçe, sadece Paulinho'yu değil bonservisi elinde olan kalburüstü tüm oyuncuları takip ediyor. Paulinho'nun istekleri yüksek. Brezilya basınının yazdığı gibi anlaşma olduğu gibi bir durum yok. Fenerbahçe forvet transferinde acele etmiyor ancak Samatta'nın yerine başka bir isim göreceğiz. Perotti ile yolların ayrılması bekleniyor.

Mesut Özil olumlu tepki aldı

Nabil Dirar'ın şimdilik kadroda çok fazla düşünüldüğünü sanmıyorum. Ancak maaşı yüksek ve 1 yıllık sözleşmesi var. Eskisinden daha fit durumda. Günler ilerledikçe belki de kadroda düşünülebilir. Mesut Özil ilk geldiğinde fiziksel olarak çok güçsüz gözüküyordu. Şimdi Samandıra'dan itibaren bir dakika bile kaçırmadan tüm idmanlara katıldı. Hazırlık maçında da performansını iyi bulduk. Pereira en çok olumlu tepkiyi Mesut'a verdi.

İşte bileti kesilen isimler

Fenerbahçe'de transfer işini yürütenler, mesaisini takımdan ayrılacak oyunculara harcıyor. 5-6 yabancı oyuncuyla yollar ayrılacak. Vitor Pereira, Zanka, Lemos, Ademi, Dirar, Perotti ile yolların ayrılmasını istedi. Zajc konusu net değil. Tisserand belirsiz. Slovenya kampı öncesi birkaç ismin dışarıda kalacağını düşünüyorum.