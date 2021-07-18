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Özbekistan'da flaş karar! Kovid-19 aşısı devlet görevlileri ve hizmet sektörü çalışanları için zorunlu oldu

Özbekistan'da flaş karar! Kovid-19 aşısı devlet görevlileri ve hizmet sektörü çalışanları için zorunlu oldu

ÖZBEKİSTAN'da yeni tip koronavirüse karşı aşı uygulaması devlet kurumları ve hizmet sektörü çalışanları için zorunlu hale geldi.

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Özbekistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, şimdiye kadar ülkede isteğe bağlı yapılan aşı uygulaması artık sağlık personeli, öğretmen, asker ve emniyet görevlileri, banka, noter, postane, kafe, kuaför, alışveriş, turizm ve diğer hizmet sektörü temsilcileri ile devlet kurumlarının çalışanlarının da aralarında bulunduğu bazı görevli ve meslek sahipleri için zorunlu kılındı.

Kararla, söz konusu görevli ve meslek sahiplerinin, 1 Eylül’e kadar Kovid-19'a karşı aşının ilk dozunu, 1 Ekim’e kadar ikinci, 1 Kasım’a kadar ise 3. dozunu olması gerekiyor.

Sınavlar açık hava alanlarında yapılacak

Komisyon ayrıca, ülkede yapılacak üniversitelere giriş sınavlarının açık hava alanlarında yapılmasını kararlaştırdı.

Komisyonun kararıyla, ülkedeki kafe, lokanta ve restoranların akşam saat 20.00’ye kadar açık havada faaliyet göstermelerine izin verildi.

Kovid-19'a karşı aşı uygulamasının nisan ayında başladığı Özbekistan’a şimdiye kadar Çin üretimi "ZF2001" aşısından 6 milyon 500 bin doz, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Vaxzevria aşısından 660 bin doz, Rus üretimi Sputnik V aşısından da 370 bin doz olmak üzere toplam 7 milyon 530 bin doz aşı ulaşmış bulunuyor. Ülkedeki aşı uygulaması için Vaxzevria, Çin'in "ZF2001" ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar ülke genelinde toplam 5 milyon 521 bin doz aşı uygulandı.

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