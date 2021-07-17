HDP'li Buldan'ın restine CHP'den ilk cevap

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın seçim ittifaklarıyla ilgili sözleri Millet İttifakı'nda tansiyonu bir kez daha yükseltti. Buldan'ın sözlerine üstü kapalı cevap veren CHP'li Özgür Özel, ittifakla ilgili kararın partilerin yetkili kurulları tarafından alınacağını söyledi.

Abone ol

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ittifak çıkışı Millet İttifakı'nı da tedirgin etti. Buldan'ın "Biz, kimseye mecbur ve mahkum değiliz" ifadesinin ardından konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ittifak tartışmalarının bugünden gündeme gelmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. HDP'li Pervin Buldan'ın yerel seçimlerde gösterilen tavrı genel seçimlerde göstermeyeceklerine ilişkin sözleri üzerine konuşan Özel, şimdiden ittifak tartışmalarına girilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

İşte Özel'in açıklamaları;

"Eskiden bir parti tek başına iktidar olursa hükümeti kuruyordu. Olamazsa 40 gün koalisyon konuşuluyordu. Sonra da ülke yönetiliyordu. Şimdi seçim geçiyor. 40’ı çıkmadan gelecek seçimin ittifakları konuşuluyor. Bu ittifak tartışmalarının bugünden seyre oturması, olgunlaşması zaten olanaklı değil. Kaldı ki CHP geçmiş seçime baktığımızda Millet İttifakı’nın içerisindeydi. Önümüzdeki seçimde ittifak yapar mı yapmaz mı, Millet İttifakı devam mı eder genişler mi, daralır mı; bunların hepsi partilerin yetkili organlarının vereceği kararlar ve yapacağı yetkilendirmelerden sonra olacak işler.

Pervin Buldan: Aynı tavrı göstermeyeceğiz

Geçtiğimiz günlerde erken seçim ve ittifak tartışmalarını değerlendiren HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, kimseye mecbur ve mahkum olmadıklarını ifade ederek HDP'nin kolay lokma olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

İşte Buldan'ın siyaset sahnesini kızıştıran o açıklamaları;

"Biz, kimseye mecbur ve mahkum değiliz. Ama bu ülkede eğer demokrasinin gelişmesini istiyorsanız işte o zaman HDP'sini ve Kürtleri esas almak zorundasınız. Hiç kimse HDP'yi kolay lokma olarak görmesin. Geçmişte özellikle son seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir" ifadelerini kullanmıştı