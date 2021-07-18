Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden alınan Melih Bulu'nun başı dertte! 70 kere unutmuş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gece yarısı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinden alınan Prof. DR. Melih Bulu hakkındaki 'intihal' raporu ortaya çıktı. Bulu'nun doktora tezinde 70 ihtihal yaptığı iddia ediliyor...

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Gece yarısı kararnamesiyle görevden alındığına önce kendisi bile inanamayan Boğaziçi Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Erdoğan'ın YÖK Başkanı'nın YÖK toplantısında oy birliğiyle alınan kararı anlatması sonrasında Bulu'yu gece yarısı grevden aldığı ortaya çıkmıştı. İsmail Saymaz, "YÖK’ün önündeki Melih Bulu raporu"nu yazdı. İşte Saymaz'ın yazısından bazı başlıklar...

Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandıktan birkaç gün sonra doktora tezinde intihal yapmakla suçlanınca “Benim hatam, (alıntıları) tırnak içine almamış olmak” demişti. Eğer böyleyse Bulu'nun ‘tırnaksız' tezi neden YÖK'ün sayfasından apar topar kaldırıldı?

O ki bütün mesele imla hatasından ibaret, bu telaş nedendi? Bulu, açıklamasından yedi ay sonra, asıl hatasının alıntıları tırnak içine almamak değil, intihal suçlamasını ciddiye almamak olduğunu yaşayarak öğrendi.

Doktora tezinde 70 intihal iddiası

Bulu'nun rektör olarak atanmasını, üniversiteliler ve akademisyenler kadar Boğaziçi Üniversitesi'nin mezunlarını da öfkelendirdi. Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi kuruldu. Girişim üyeleri YÖK'ün internet sayfasından Bulu'nun doktora ve yüksek lisans tezlerini temin etti. Avrupa ve Amerika'da yaşayan, aralarında biliminsanlarının da olduğu Boğaziçililer tezleri bilimsel kriterlere göre irdeledi ve 45 sayfalık intihal raporu hazırladı.

Bu rapora göre:

– Bulu'nun doktorasında 32 kaynaktan yapılan 70 ayrı alıntıda intihal bulgusu var.

– 70 alıntıdan 28'i kaynakçada belirtildi.

– 59 alıntıda fikir sahibi kişiye ve esere atıfta bulunulurken, tırnak işareti kullanılmadı. Bu şekilde 59 adet yanıltıcı referans var.

– Kelimesi kelimesine yapılan dört alıntı ise başkasına ait olduğu belirtilmeden ve kaynakçada anılmadan kullanıldı.

– Alıntılar tezin 40 sayfasına dağılıyor ve yüzde 30'unu oluşturuyor.

– Sayfa 11-16, sayfa 19-31, sayfa 36-43 arasında neredeyse Bulu'ya ait bir cümle yok.

– Tezlerin giriş, literatür tarama, metedoloji bölümlerinin büyük kısımları farklı kaynaklardan kopyalanarak oluşturulduğu halde kaynak gösterilmedi.

APA kuraları ne diyor?

Raporda Bulu'nun American Psychology Association (APA) kurallarına göre tezlerini yazdığı ifade ediliyor. Bu kurallara göre alıntı yapılan metin 40 sözcükten az ise tırnağın içinde alınması gerekiyor. Alıntılanan yazarın adı, yayın yılı ve yayındaki sayfa numarası belirtiliyor ve bunlara kaynakçada yer veriliyor.

Alıntı 40 sözcüğün üzerindeyse ya paragraf girintisi yapılıyor ya yazı karakteri değiştiriliyor ya da metin renklendiriliyor.

70 kere unutmuş!

Bulu'nun kurallara uymadığı, usule uygun referans vermediği, başkasına ait cümleleri kendisininmiş gibi gösterdiği savunularak, şöyle deniliyor: “Bu durumun sıklığı da bir anlam ifade eder. Birkaç tane unutmuş olsaydı hata kabul edilebilirdi. Ancak 70 kere unutmuş. Bu özensizliğin ya da unutkanlığın ötesinde sistematiktir. Alıntı yoğunluğunun dikkati çekmemesi için kasıtlı olduğu gözükmektedir.”

Atıf yapmadan kendi ifadesi gibi kullandı

Bulu'nun yüksek lisans tezinde de intihalden söz ediliyor. Şöyle devam ediliyor: “İlk 30 sayfada yedi yayından bloklar halinde ve yoğun alıntılar var. Yalnız yayınlara atıfta bulunarak, alıntı olduğu belirtilmeksizin, kendi ifadesi gibi kullandı. Bazı paragraflarda yazarlara atıf bulunmuyor.”