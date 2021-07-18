BIST 1.363
DOLAR 8,52
EURO 10,10
ALTIN 496,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kilis'te yaşandı! Bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti

Kilis'te yaşandı! Bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti

KİLİS'te tartıştığı eşini silahla yaralayan kişi intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Abone ol

 Kilis'te tartıştığı eşini silahla yaralayan kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ümit C. (32) ile eşi Şehriban C. (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ümit C. tabancayla önce eşine sonra da kendisine ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Ümit C'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Şehriban C. yaralı olarak Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Mert Koç kimdir aslen nereli hangi dizilerde oynadı?
Mustafa Mert Koç kimdir aslen nereli hangi dizilerde oynadı?
Bodrum'da kırmızı alarm! Nüfus 1 milyonu geçti
Bodrum'da kırmızı alarm! Nüfus 1 milyonu geçti
Melisa Aslı Pamuk kimdir kaç yaşında estetiksiz halini gören inanamıyor
Melisa Aslı Pamuk kimdir kaç yaşında estetiksiz halini gören inanamıyor
Terör örgütü PKK Türkiye sınırına 113 kilometrelik tüneller kazmış!
Terör örgütü PKK Türkiye sınırına 113 kilometrelik tüneller kazmış!
Bakan Ersoy: Müzik yasağını kabine tekrar değerlendirecek
Bakan Ersoy: Müzik yasağını kabine tekrar değerlendirecek
Melisa Aslı Pamuk Oğuzhan Özyakup ayrıldı araya yeni sevgilisi girdi
Melisa Aslı Pamuk Oğuzhan Özyakup ayrıldı araya yeni sevgilisi girdi
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden alınan Melih Bulu'nun başı dertte! 70 kere unutmuş!
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünden alınan Melih Bulu'nun başı dertte! 70 kere unutmuş!
Özbekistan'da flaş karar! Kovid-19 aşısı devlet görevlileri ve hizmet sektörü çalışanları için zorunlu oldu
Özbekistan'da flaş karar! Kovid-19 aşısı devlet görevlileri ve hizmet sektörü çalışanları için zorunlu oldu
Gençler kendine güveniyordu! Koronanın gençlere bıraktığı korkunç hasar ortaya çıktı
Gençler kendine güveniyordu! Koronanın gençlere bıraktığı korkunç hasar ortaya çıktı
Tokyo'ya gelen olimpiyat sporcularında ilk pozitif Kovid-19 vakası
Tokyo'ya gelen olimpiyat sporcularında ilk pozitif Kovid-19 vakası