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Mustafa Mert Koç kimdir aslen nereli hangi dizilerde oynadı?

Mustafa Mert Koç kimdir aslen nereli hangi dizilerde oynadı?

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk kalbini meslektaşı Mustafa Mert Koç'a kaptırdı. Son olarak Çarpışma ve Kırmızı Oda dizisinde rol almıştı. Melisa Aslı Pamuk daha önce birçok dizisinde rol almıştır. Peki Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Mert Koç ile aşk yaşamaya başladı. Kısa bir süre önce Oğuzhan Özyakup'tan ayrılan genç oyuncu son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol almıştı. Peki Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Mustafa Mert Koç 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Mustafa Mert Koç yaş olarak şu an 26 yaşındadır. Koç soyadından dolayı “Mustafa Mert Koç Vehbi Koç’un neyi?” şeklinde hakkında sorular sorulan genç oyuncunun bu köklü aile ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Oyunculuk hayali çocukluğundan beri devam eden Koç, üniversite eğiltimini siyasal bilimler üzerine tamamladı. Üniversiteden sonra sosyal medya fenomenliğine soyunan yakışıklı isim yaptığı paylaşımlarla yapımcı ve yönetmenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Ardından ise Yeter dizisinde canlandırdığı Mert karakteriyle ilk defa televizyona merhaba dedi.

Yeter dizisinin ardından ise Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Onur karakterini canlandırdı. Bu rolünden sonra oyunculuk eğitimi almak için Los Angeles’a gitti. Los Angels’ta eğitimini tamamladıktan sonra Şahin Tepesi dizisinde boy gösterdi. Şu sıralar ise TRT 1 ekranlarına gelen Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterine hayat vermeye devam ediyor.

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