Dünyayı sera gazına en çok büyük şehirler boğuyor! İstanbul kaçıncı sırada?

Dünya üzerinde başta karbondioksit olmak üzere küresel ısınmaya neden olan sera gazı salımının yarıdan fazlası sadece 25 büyük şehirde gerçekleşiyor.

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Frontiers in Sustainable Cities adlı bilimsel dergide yayınlanan makalede dünya genelinde 53 ülkeden 167 şehrin emisyon verileri karşılaştırıldı.

Çalışmaya göre karbon salımının yüzde 52'sinden sorumlu 25 şehrin 23'ü Çin'de bulunurken listeye giren diğer iki şehir Moskova ve Tokyo oldu. Çalışmada ilk 25'te yer almasa da İstanbul, Moskova ile birlikte Avrupa'da en çok karbon salımı yapılan şehirlerden biri olarak gösterildi.

Öte yandan kişi başına düşen emisyon miktarları karşılaştırıldığında ise gelişmiş ülkelerdeki şehirler gelişmekte olan ülkelerdeki şehirlerden daha üst sıralarda yer aldı.

Çalışmanın yazarlarından ve Sun Yat-sen Üniversitesi'nden çevre bilimci Shaoqing Chen bulguların şehir merkezlerinin küresel ısınmada nasıl bir rol oynadığını ve yine emisyonları azaltmadaki önemini ortaya koyduğunu vurguluyor.

Şehirleri karşılaştırmakta kullanılan verilerin bazılarının 2005 yılına kadar gittiğini vurgulayan Chen ve makalenin diğer yazarları bu durumun tutarlılık sorunu nedeniyle karşılaştırma yapmayı zorlaştırdığını belirtiyor.

Uzmanlar yine de sonuçların küresel ısınmayla mücadele için çalışmanın önemli bir veri sağladığını belirtiyor.

2018 yılında Environmental Research Letters dergisinde yayınlanan bir makalede de 13 bin şehrin sera gazı salınım verileri karşılaştırılmı ve dünya nüfusunun yüzde 11'ine ev sahipliği yapan 100 şehrin toplam karbon salımının yüzde 18'ini yaptığı sonucuna ulaşmıştı.

Emisyon azaltma hedefleri

Yeni çalışmada büyük şehirlerdeki azaltma hedeflerine ne kadar ulaşıldığının analiz edildiğini vurgulayan Chen çoğunluğu gelişmiş ülkelerde yer alan 68 şehrin emisyonları azaltmak için kesin hedefler koyduğunu belirtti.

Fakat çalışmada incelenen 42 şehirden sadece 30'unun sera gazı salımını azaltmayı başardığı tespit edildi.