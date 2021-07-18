Mithat Can Özer kaç yaşında babası kimdir? Mithat Can Özer biyografisi

Maraşlı dizisinin yıldızı Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer aşkı dolu dizgin devam ediyor.Bodrum'da tatil yapan ikilinin aşk dolu pozları büyük ilgi gördü. Peki Sezen Aksu'nun oğlu olan Mithat Can Özer kimdir, kaç yaşında, babası kimdir?

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ATV'de yayınlanan ve final yapan Maraşlı dizisinde Mahur karakterine hayat veren 1998 doğumlu güzel oyuncu Alina Boz, son dönemin dikkatleri üzerine toplayan oyuncularından biri. Sık sık Rus annesiyle gündeme gelen güzel oyuncu Alina Boz'un özel hayatı yakın mercek altında. Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan Alina Boz, soluğu Bodrum'da aldı. Alina Boz, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le birlikte Bodrum'a giderek yaz sezonunu açtı. Aşkları yaklaşık üç yıldır devam eden çift, böylelikle ilk kez yaz tatilinde görüntülenmiş oldu.

Peki Sezen Aksu'nun oğlu olan Mithat Can Özer kimdir, kaç yaşında, babası kim ve Mithat Can Özer ne iş yapıyor?

Oyuncu Alina Boz ile kendisinden 17 yaş büyük şarkıcı sevgilisi Mithat Can Özer, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki ünlü bir beach'te objektiflere takıldı.

Arkadaş grubuyla beach'te bir araya gelen ünlü çifte; Gizem Karaca, Erkan Avcı, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı, Ece Özdikici eşlik etti.

Mithat Can Özer kimdir: Ünlü şarkıcı Sezen Aksu ile işadamı Sinan Özer’in oğludur.

Mithat Can Özer, 11 Kasım 1981 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Annesi şarkıcı Sezen Aksu, babası işadamı Sinan Özer‘dir. Anne babası 1983 yılında boşandı. Bir süre Bilgi Üniversitesi‘nde eğitim gördü.

2009 yılında annesi Sezen Aksu’nun çıkardığı “Yürüyorum Düş Bahçeleri’nde” adlı albümündeki “Tören” şarkısının söz ve müziği Mithat Can Özer’e aittir.

Mithat Can Özer, yapımcılığını da yaptığı Sezen Aksu’nun 2014 yılında “Yeni ve Yeni Kalanlar” albümünün tek şarkısının bestesini annesi Sezen Aksu ile birlikte yapmıştır.

Mithat Can Özer, 2011 yılında kurduğu Piston grubuyla müzik dünyasına adım attı. Tarkan‘ın gitaristi Can Şengün, başarılı davulcu Arıkan Sırakaya, Ajda Pekkan, Sertab Erener gibi isimlerin bas gitaristi olan Murat Ejder‘den oluşan Pis’Ton grubu 2012 yılında ilk albümlerine “Tamperaman” adını verdi.

Mithat Can Özer, Tarkan‘ın okuduğu “Acımayacak” ve Mustafa Ceceli‘nin son albümündeki “Kucak Kucak” adlı şarkıların söz yazarı ve bestecisidir.

2015 yılında sözü, müziği ve aranjesi Mithat Can Özer‘e ait olan “İnşallah” şarkısında elektro gitar ve bass gitar yine Mithat Can Özer tarafından icra edildi.

2016 yılında Kanal D‘de yayınlanan ve senaryosunu Mahinur Ergun‘un yazdığı, yönetmenliğini Cem Karcı‘nın yaptığı ve başrollerinde Birkan Sokullu, Tayanç Ayaydın, Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Seray Gözler Yeniay, Ahmet Mümtaz Taylan‘ın oynadığı “Hayat Şarkısı” adlı dizinin müziklerini Mithat Can Özer, Çağlar Haznedaroğlu ve Uğur Akyürek yaptı.

2016 yılında Şükrü Avşar ve Özcan Deniz‘in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen Andaç Haznedaroğlu‘nun çektiği “Herşey Aşktan” adlı sinema filminde Mithat Can Özer İlker karakterini canlandırırken Şükrü Özyıldız, Hande Doğandemir, Hakan Meriçliler, Öznur Serçeler ile birlikte oynadı.

Albümleri :

2015 – İnşallah (single)

Filmleri ve Dizileri :

2016 – Herşey Aşktan (İlker) (Sinema Filmi)