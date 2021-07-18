BIST 1.363
DOLAR 8,52
EURO 10,10
ALTIN 496,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da klima bomba gibi patladı trafoyu da patlattı mahallede elektrikler kesildi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da klima bomba gibi patladı trafoyu da patlattı mahallede elektrikler kesildi!

Aşırı sıcaklar Aydın Kuyucak'da elektriklere fazla yüklenme sonucu bir evin klimasını patlattı bölgenin trafosunda da patlama olunca elektrikler gitti.

Abone ol

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir apartmanın birinci katında çalışmakta olan klima bomba gibi patladı. Patlama sonucu çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Bu arda mahalledeki trafoda da patlama meydana geldi. İlçe merkezinde elektrikler kesildi.

Olay saat 18:00 sıralarında eski Belediye Evleri’nde meydana geldi. Eski Belediye Evleri’nin olduğu bölgedeki apartmanlarından birindeki çalışır durumda olduğu belirtilen klima bir anda bomba gibi patladı. Bu sırada evin duvarı da yıkıldı. Patlama sesi ile birlikte evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar ederek yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü.

Bu sırada aynı mahalleyi besleyen elektrik trafosunda da patlama meydana geldi. Aşırı sıcak ve herkesin elektrikli soğutuculara yüklenmesi sonucu trafoda patlama meydana geldiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Pakistanlı sapıktan kan donduran ifade: Arkasından yaklaşık boğazını sıktım
Pakistanlı sapıktan kan donduran ifade: Arkasından yaklaşık boğazını sıktım
Mithat Can Özer kaç yaşında babası kimdir? Mithat Can Özer biyografisi
Mithat Can Özer kaç yaşında babası kimdir? Mithat Can Özer biyografisi
YAŞ toplantısı ağustos başında hangi komutanlar değişecek?
YAŞ toplantısı ağustos başında hangi komutanlar değişecek?
Vitor Pereira 5 oyuncunun biletini kesti! İşte gönderilecek isimler
Vitor Pereira 5 oyuncunun biletini kesti! İşte gönderilecek isimler
Kilis'te yaşandı! Bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti
Kilis'te yaşandı! Bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti
Mustafa Mert Koç kimdir aslen nereli hangi dizilerde oynadı?
Mustafa Mert Koç kimdir aslen nereli hangi dizilerde oynadı?
Bodrum'da kırmızı alarm! Nüfus 1 milyonu geçti
Bodrum'da kırmızı alarm! Nüfus 1 milyonu geçti
Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı görüşmesinde yeni iddia! Türkiye arabulucu mu olacak?
Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı görüşmesinde yeni iddia! Türkiye arabulucu mu olacak?
Melisa Aslı Pamuk kimdir kaç yaşında estetiksiz halini gören inanamıyor
Melisa Aslı Pamuk kimdir kaç yaşında estetiksiz halini gören inanamıyor
Terör örgütü PKK Türkiye sınırına 113 kilometrelik tüneller kazmış!
Terör örgütü PKK Türkiye sınırına 113 kilometrelik tüneller kazmış!