Başkan Erdoğan Adıyaman 350 bininci konutun anahtar teslim töreninde konuştu

"Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temasıyla bugün saat 15.00'te Adıyaman'da geniş katılımlı bir tören düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 350 bininci konutun anahtar teslimi için Adıyaman'da. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarında önemli bir aşama olan 350 bininci konutun anahtar tesliminde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada 500 bin konut projesinde yaşanan büyük gururu anlattı.

Başkan Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan "Bizim millete hizmet etmekten başka hiçbir gayemiz yoktur. Yaraları sarmanın derdindeyiz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

Sizlerin vasıtasıyla Besni'den Çelikhan'a, Gerger'den Gölbaşı'na, Kahta'dan Samsat'a, Adıyaman'ın tüm köşelerindeki kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum.

Aynı şekilde Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve diğer illerimizde bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma da gönülden sevgilerimi gönderiyorum.

Bugün, yiğitlik ve asaletin ruh bulduğu, bereketli topraklarıyla medeniyetlere beşiklik etmiş Adıyaman'ımızda siz kıymetli kardeşlerimizle bir aradayız.

Havalimanından şehir merkezine kadar yol boyunca bizleri büyük bir heyecan ve aşkla karşılayan tüm kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

"BİZİM MİLLETİMİZE HİZMETTTEN BAŞKA GAYEMİZ YOKTUR"

Bizim millete, ülkeye ve Adıyaman'a hizmet etmekten başka hiçbir gayemiz yoktur. İnsanımızın derdine çare bulmak, sıkıntılarına ve sorunlarına çözüm üretmek dışında bir amacımız olmadı. Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Biz yaraları sarmanın derdindeyiz. Biz taş üstüne taş koymanın, ülkemize ve milletimize eser kazandırmanın peşindeyiz.

Sizler de bunu çok iyi görüyorsunuz. Gece gündüz demeden sizin için çalışıyor, sizleri bir an önce güvenli yuvalarınıza kavuşturmak için adeta çırpınıyoruz.

İşte bugün, Anadolu irfanının sembol şehirlerinden biri olan Adıyaman'da, devletimizin gücüyle milletimizin dayanışmasının nasıl tek yürek hâline geldiğine hep birlikte tanıklık ediyoruz.

"350 BİNİNCİ KONUTU TESLİM ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

11 ilimizde 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Yeni yuvalarımızın hayırlı olmasını diliyor, Rabbim'den hâllerine kavuşan her bir kardeşimizin evine huzur, güven ve bereket vermesini niyaz ediyorum.

"BOL KESEDEN ATIP TUTANLARI ŞİMDİ NE GÖREN NE DUYAN VAR"

Seçimlerden önce fotoğraf çektirip bol keseden atıp tutanları, şimdi ne gören var ne duyan var. Sandıklar kapandı, seçim bitti, mürai tiplerin de deprem bölgesiyle işi bitti.

Biz ise deprem bölgesini ve depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Buradaki çalışmalardan elimizi bir an olsun çekmedik. Sizlerin talep ve beklentilerine kulaklarımızı hiçbir zaman tıkamadık.

Sadece enkazları kaldırmadık; çok daha önemlisi, Anka kuşu misali, milletçe küllerimizden yeniden doğduk.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANTİYE ALANINI KURDUK"

Eylül ayında Malatya'da 304 bininci konutun teslimini gerçekleştirmiştik. Bugün de söz verdiğimiz gibi, Adıyaman'ımızda yüzde yetmiş sekizi tamamlanan 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz.

Depremin üzerinden geçen iki yılda yalnızca Adıyaman'da 38 bin 157 konut ve iş yerini kardeşlerimize kazandırdık. Türkiye'nin en büyük ikinci şantiye alanını Adıyaman'ımızda kurduk. İnşallah devasa alanda on altı bin yuvamızı tamamlayarak, yüz bine yakın vatandaşımızı güvenle ve huzurla yaşayacakları konutlarına kavuşturacağız.

