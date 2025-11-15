BIST 10.566
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Fener'in kadro temizliği listesi belli oldu

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi kadroda büyük bir temizlik yapmayı planlıyor. Performansı yetersiz bulunan ve yüksek maaş yükü oluşturan 8 futbolcuyla yolların ayrılması gündemde. Bu isimler arasında Mert Hakan Yandaş ve sezon boyunca tüm maçlarda süre alan Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski de bulunuyor. İşte gözden çıkarılan diğer isimler...

Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de kadro temizliği için düğmeye basıldı. Performansı yetersiz bulunan ve yüksek maaş yükü oluşturan tam 8 futbolcuyla yollar ayrılabilir. Listede bu sezon tek maç kaçırmayan iki yıldız da var.

KADRODA BÜYÜK TEMİZLİK HAZIRLIĞI

Domenico Tedesco yönetiminde çıkışa geçen ve lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, ara transfer döneminde hem takviyelere yer açmak hem de bütçe rahatlatmak için geniş çaplı bir ayrılık listesi hazırladı. Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertliler, toplam 8 futbolcuyla yolları ayırarak maaş yükünü önemli ölçüde hafifletmeyi planlıyor.

İLK HEDEF: EN-NESYRİ VE SZYMANSKI

Fenerbahçe'nin ayrılık listesinin başında sezon boyunca tüm maçlarda süre alan iki isim var:

Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski. Polonyalı yıldız için Bundesliga'dan teklifler olduğu, En-Nesyri'ye ise Suudi Arabistan'dan güçlü ilgi bulunduğu belirtiliyor. Yönetim, yüksek bonservis getirisi oluşması halinde iki futbolcuyu da satmaya sıcak bakıyor.

KADRO DIŞILAR DA LİSTEDE

Fenerbahçe'de daha önce kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, ayrılması beklenen oyuncular arasında ilk sıralarda yer alıyor.

MERT HAKAN DA LİSTEDE

Sarı-lacivertlilerin yolları ayırmayı planladığı diğer isimler ise şöyle:

Emre Mor
Bartuğ Elmaz
Becao
Mert Hakan Yandaş

Bu geniş kapsamlı ayrılık operasyonu sonrası Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde hem stoper hem de ileri uç için ses getiren takviyeler yapması bekleniyor.

