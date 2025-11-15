Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva krizinin perde arkasını anlattı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva krizinin detaylarını açıkladı. Krizin RAMS Başakşehir maçı ile başladığını ifade eden Adalı "Rafa, RAMS Başakşehir maçında 83. dakikada oyundan çıktıktan sonra menajeri görüşme talep etti. Geldi, görüştük. Bir süre sonra da Rafa ile görüştük. Mesele büyümeden kendi içimizde çözmek istedik, epey de uğraştık. Rafa ile yaptığımız görüşmede, 'Kimseyle sorunum yok, futbolu bırakmak istiyorum' dedi.

Abone ol

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Rafa Silva konusunda yaşanan süreci detaylarıyla anlattı.

"OYUNCUYU KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"

Adalı, oyuncuyu kaybetmemek için büyük çaba harcadıklarını belirterek, "Bir süre sonra 'Artık başka bir yere gitmek istiyorum' demeye başladı. Biz suçlu aramadık. Kendisine maddi borcumuz yok. Rafa'ya hep özel davrandık, her derdiyle ilgilendik. Ama devre arasına kadar profesyonelce görev yapmasını beklediğimizi söyledik. Buna rağmen olumlu bir adım atmadı" dedi.

"MENAJERİNDEN KOMİK TEKLİF"

Beşiktaş Başkanı, Rafa Silva cephesinden gelen teklifin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Menajeri '3 milyon euro getireyim, bizi bırakın' dedi. Bu teklif gerçekten komikti. Burası Beşiktaş! Ayrılmak isteyen varsa şartları Beşiktaş belirler" dedi.

Adalı, kulübün tavrının net olduğunu ifade ederek, "Rafa ya kendisine duyulan sevginin karşılığını verir ve yükümlülüklerini yerine getirir ya da istediğimiz bonservisi getirir, öyle gider. İkisini de kabul etmiyorsa sözleşmesi bitene kadar hiçbir yere gidemez. Gerekirse parasını veririz, burada oturur" ifadelerini kullandı.

"SIKINTININ ÖZÜ RAFA'DAN KAYNAKLANIYOR"

Beşiktaş Başkanı, sürecin asıl kaynağının Rafa'nın kişisel isteksizliği olduğunu dile getirerek, "Kriz yönetemediğimizi söyleyenlere katılmıyorum. Aylardır bu işi çözmeye çalışıyoruz. Rafa değişik bir karakter. Sorunun temeli ondan kaynaklanıyor. Türkiye'ye en çok Portekizli futbolcuyu getiren yöneticiyim. Rafa'nın özel yapısını iyi biliyorum" dedi.

"KAPTANLIK TEKLİF ETTİK, İSTEMEDİ"

Adalı, oyuncunun takım içindeki konumunu güçlendirmek için yaptıkları bir başka hamleyi de açıklayarak, "Rafa'ya kaptanlık vermek istedik. Ama 'İstemiyorum' dedi. Zaten çok konuşan biri değil. Belki bugüne kadar en uzun benimle konuşmuştur."

"TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIMA GİDEMEZ"

Başkan Adalı, "Rafa Silva Türkiye'de başka bir takımda oynayamaz. Sabah kalkmak istemediğini, maç stresinden uzak durmak istediğini söyledi. Sonra konu transfer taleplerine döndü. Bundan sonrası Rafa'nın kararı" dedi.