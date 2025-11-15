BIST 10.566
İstanbul Üsküdar'da bir aracın yolunu kapatarak saldırı gerçekleştiren kişi yakalandı

İstanbul Üsküdar'da bir aracın yolunu kapatarak saldırı gerçekleştiren kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir baba ve kızının bulunduğu otomobilin yolunu kapatarak saldırı gerçekleştiren kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, söz konusu kişinin yakalanmasına ilişkin "Gereği yapıldı" başlığıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızının yanında babaya saldıran şehir eşkıyası yakalandı." ifadesini kullandı.

Yeni kanun teklifiyle saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye caydırıcı cezalar geleceğini belirten Yerlikaya, bu maddenin kanuna ilk kez dahil edildiğine dikkati çekti.

Trafik düzenini bozmanın, yolu kapatmanın ve araçtan inip vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmanın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Mevcut kanunda 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 993 lira (erken öderse 744 lira) idari yaptırım uygulanıyor. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? İstanbul'un Üsküdar ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren K.Ü. yakalandı. Gereği yapıldı. İlk kez yeni trafik kanunu teklifine giren maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin liralık idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz."

