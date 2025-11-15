BIST 10.566
BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir külfet varsa 85 milyon olarak birlikte taşımalıyız. Bu yük emeklinin ya da asgari ücretlinin sırtına bırakılamaz." ifadesini kullandı.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Gürcistan'da düşen C130 tipi askeri uçağın kara kutusuna ilişkin bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını umduklarını belirten Destici, bu sayede spekülasyonların ortadan kaldırılacağını dile getirdi.

Destici, "Bazı kesimler uçağın kara kutusu incelenmeden birtakım yorumlar yapmaktadır, bunların hiçbir faydası yoktur." diye konuştu.

Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye'nin öncelikli gündemlerinden birinin deprem olduğunu dile getiren Destici, yeni yapılan konutların dayanıklılığına dikkati çekti.

Destici, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Emeklilerin gelir durumuna değinen Destici, 2023 Ocak'ta en düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşının üçte ikisi seviyesindeyken bugün üçte birine gerilediğini söyledi.

Yaklaşık 16 milyon emeklinin aylıklarına yapılacak zammın bütçeye getireceği yüke ilişkin değerlendirmelere işaret eden Destici, "Bir külfet varsa 85 milyon olarak birlikte taşımalıyız. Bu yük emeklinin ya da asgari ücretlinin sırtına bırakılamaz." dedi.

Destici, "Emeklimizin aldığı ücret bu yeni yılda, 2023 yılındaki seviyesine yükseltilmelidir." diye konuştu.

Destici'nin açıklamalarının ardından, parti teşkilatına yönelik Ege Bölgesi Eğitim Toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.

