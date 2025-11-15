Ahmet Özer’den İmamoğlu ailesine ziyaret

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun anne ve babasını evlerinde ziyaret etti. Özer, yaptığı paylaşımda “Asla yalnız olmadıklarını, bu yolu birlikte yürüyeceğimizi belirttim. Benim de onların bir evladı olduğumu unutmasınlar dedim” ifadesini kullandı.

Kısa süre önce tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu’nu evlerinde ziyaret etti.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Özer, “Asla yalnız olmadıklarını, bu yolu birlikte yürüyeceğimizi belirttim. Benim de onların bir evladı olduğumu unutmasınlar dedim” ifadelerini kullandı.

Ziyarette çekilen fotoğraflar da paylaşan Özer, “Allah hepimize güç versin, yolumuz açık olsun” ifadelerine de yer verdi.