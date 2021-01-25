BIST 1.546
DOLAR 7,40
EURO 8,98
ALTIN 442,97
HABER /  SPOR
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Başakşehir, Ömer Ali Şahiner ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı

Medipol Başakşehir, Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Ömer Ali Şahiner'in transferinde sona yaklaştı. Turuncu-lacivertliler, Ömer Ali için Konyaspor ile 1 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca 29 yaşındaki futbolcu da yeşil-beyazlı takımdaki alacaklarından feragat edecek.

Abone ol

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Duarte ve J. Fernandes'in ardından üçüncü transferini yapmaya yakın. Turuncu-lacivertliler, İH Konyaspor'un başarılı futbolcusu Ömer Ali Şahiner ile prensip anlaşmasına vardı. Başakşehir, Konya temsilcisiyle de 1 milyon 250 bin Euro'luk bonservis bedelinde el sıkıştı.

Bunun yanında Ömer Ali de Konyaspor'daki alacaklarını bırakacak.
Transferin birkaç gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kenya, Türkiye'den 118 zırhlı personel taşıyıcı satın alacak
İBB Sözcüsü Ongun'dan Sabah gazetesine: Haberin doğrusunu da birazdan verirsiniz herhalde?
Eski AYİM üyesi Salih Buçukoğlu'na FETÖ'den 7 buçuk yıl hapis cezası
Osmaniye'de deste halinde para buldu sokak sokak sahibini aradı
2020'de en az 99 bin 588 esnaf kepenk kapattı! CHP'li Veli Ağbaba açıkladı
Tunceli Valiliği duyurdu! 27 Ocak'tan itibaren 1 ay yasaklandı
Teknik analist Tunç Şatıroğlu altın ons fiyatlarında yukarı yön için tarih verdi
Kırklareli'nde kaynak için içine girdiler oksijen tüpü bir anda patladı: 3 yaralı
Bakan Pekcan: KOOP-DES hibe desteği devam edecek
Mesut Özil'in imza töreni tarihi belli oldu! İşte Fenerbahçe'ye maliyeti
Yorumlar