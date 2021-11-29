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Bartın'da kayıp kadından kahreden haber geldi! Bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bartın'da kayıp kadından kahreden haber geldi! Bakın nerede bulundu

BARTIN’da kayıp olan kadının cansız bedeni tarla sulamasında kullanılan 6 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

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Olay, merkeze bağlı Gecen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte yaşayan 31 yaşındaki Songül Sarı, hafta sonu öğle saatlerinde kayıplara karıştı. Ailesi gidebileceği her yeri ararken gece de evine dönmeyen Sarı’ya ulaşılamadı. Durum emniyet ekiplerine de bildirilirken bölgede arama yapan yakınları tarafından Sarı’nın cansız bedeni 6 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

Durumun emniyet ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgede inceleme başlatıldı. Kuyudaki su itfaiye ekiplerince kurulan pompalarla boşaltıldı. Daha sonra Sarı’nın cansız bedeni halata bağlanarak su kuyusundan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Sarı’nın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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