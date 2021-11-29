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Sabah uyananlar şaştı kaldı! İstanbul'da lekeleri gören oto yıkamaya akın etti: Önümü göremiyordum

Demirören Haber Ajansı
Sabah uyananlar şaştı kaldı! İstanbul'da lekeleri gören oto yıkamaya akın etti: Önümü göremiyordum

İSTANBUL’da lodosun yanı sıra etkili olan yağmurla çamur yağdı. Bir çok sürücü soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Sabah uyananlar şaştı kaldı! İstanbul'da lekeleri gören oto yıkamaya akın etti: Önümü göremiyordum

 İstanbul’da sabah saatlerinde çamur yağdı. Otomobillerde yağan çamur nedeniyle lekeler oluştu. 

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Sabah uyananlar şaştı kaldı! İstanbul'da lekeleri gören oto yıkamaya akın etti: Önümü göremiyordum

Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı. 

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Sabah uyananlar şaştı kaldı! İstanbul'da lekeleri gören oto yıkamaya akın etti: Önümü göremiyordum

Sabah kalktığında otomobilini çamurlu halde bulan Mahmut Biber, "Arabam çamurlu haldeydi. Resmen çamur yağmış." dedi.

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Sabah uyananlar şaştı kaldı! İstanbul'da lekeleri gören oto yıkamaya akın etti: Önümü göremiyordum

Biber "Dün yıkatmıştım, şimdi çamurlu oldu. Üzerine çamur yağdı. Şimdi oto yıkamaya gideceğiz, yıkatacağız" dedi. 

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