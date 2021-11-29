Sabah uyananlar şaştı kaldı! İstanbul'da lekeleri gören oto yıkamaya akın etti: Önümü göremiyordum
İSTANBUL’da lodosun yanı sıra etkili olan yağmurla çamur yağdı. Bir çok sürücü soluğu oto yıkamacılarda aldı.
İstanbul’da sabah saatlerinde çamur yağdı. Otomobillerde yağan çamur nedeniyle lekeler oluştu.
112
Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda aldı.
212
Sabah kalktığında otomobilini çamurlu halde bulan Mahmut Biber, "Arabam çamurlu haldeydi. Resmen çamur yağmış." dedi.
312
Biber "Dün yıkatmıştım, şimdi çamurlu oldu. Üzerine çamur yağdı. Şimdi oto yıkamaya gideceğiz, yıkatacağız" dedi.
412