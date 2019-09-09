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Bartın'da durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam tutuklandı

BARTIN'da okul önündeki durakta bekleyen küçük yaştaki çocuklara, cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet T. (85), emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BARTIN'da Ahmet T.'nin (85) okul önündeki durakta bekleyen çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu görenler, tepki gösterip, polise haber verdi.

İhbarla gelen ekiplerin gözaltına aldığı Ahmet T., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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