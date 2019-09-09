AK Partili Yavuz Selim Tuncer beddua etti CHP ve İyi Partililer de amin dedi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Meclisi, tatilin ardından ilk aylık toplantısını yapmak için Ekrem İmamoğlu başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda; İBB'deki işten çıkarmalar, Yenikapı'daki araç sergisi, geçmiş dönemde İBB'nin vakıflara yaptığı destekler, israf tartışmaları yaşandı.

AK Partili üye Yavuz Selim Tuncer, Yenikapı'da sergilenen araçlardan bahsederek; İsraf haramdır'. Amenna ve saddakna israf haramdır. İsraf yapanın Allah Belasını versin" dedi.

Bu cümlelerin ardından hiç beklemediği anda CHP ve İYİ Parti grubunun olduğu yerden "amin" diye ses yükseldi. AK Partili üye aldığı cevap üzerine kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Bunun üzerine konuşmasına devam eden Tuncer, bedduasına bir ilave daha yaptı ve şunları söyledi:

-İsraf var diye bunu bir algı operasyonu olarak, bunu bir şov unsuru olarak hizmet araçlarını yenikapı'ya götürenlerin de allah belasını versin!



Bu bedduaya da amin denildi ancak bu kez CHP ve İyi Partililer yoktu.