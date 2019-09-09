POLİTİKA

Bülent Arınç'tan parti kuracak Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ili ilgili açıklama

Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarını yorumlayan Bülent Arınç, "Hain sıfatını yakıştıramam ama siyaseten yanlış yapıyorlar." dedi.

AK Parti'den istifa eden Ali Babacan yeni parti kurma hazırlığında. Yeni parti kurmak için harekete geçen diğer isim ise, Ahmet Davutoğlu. Babacan, AK Parti'den istifa ederken Davutoğlu'nun AK Parti'den ihracı istendi.

Siyasetin gündeminde yer alan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu, bazı AK Partililer tarafından "hain" olarak nitelendiriliyor.

Habertürk canlı yayınına konuk olan Bülent Arınç, bu söylemlerin doğru olmadığını söyledi.

"SİYASETEN YANLIŞ YAPIYORLAR"

Arınç, "Ali Babacan, bizim en gencimizdi. Gülümsemesi en güzel arkadaşımızdır. En akıllımızdı, en başarılımızdı. Tertemiz bir insandı.

Ahmet Davutoğlu'nu danışmanlığı döneminden tanıyorum. Yaklaşık 1,5 yıl Başbakan Yardımcılığını yaptım.

Hemen hemen 60'lı yıllarda, ilahiyat fakültesinde başörtüsü mücadelesini tek başına veren Hatice Babacan, Ali Babacan'ın halasıdır. Biz Ali Babacan'dan önce halasını tanımıştık.

HAİN SIFATINI KESİNLİKLE YAKIŞTIRAMAM

Ben onlara birilerinin yaptığı gibi hain sıfatını kesinlikle yakıştıramam. Belki bu sözü gelişigüzel kullananların kendileri o sıfata daha laiktir.

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