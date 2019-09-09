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Bülent Arınç'tan Canan Kaftancıoğlu davasıyla ilgili bomba sözler!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç katıldığı televizyon programında Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen kararın zorlama olduğunu söyledi.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 2012-2017 yılları arasındaki Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek verilen 9 yıl 8 ay hapis cezasına gösterilen deliller arasında Paris’te bir suikastla öldürülen PKK’nin kurucularından Sakine Cansız ile ilgili tweet’i de yer alıyor. 

Aynı konu ile ilgili dönemin hükümet sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, cinayeti vahşice bulduğunu söylemiş ve lanetlemişti.

Bu davanın 5 yıl sonra açılmış olması zorlamadır

Arınç Habertürk'te katıldığı canlı yayın programında bu konuyu değerlendirdi. Canan Kaftancıoğlu’na açılan davayı yanlış bulduğunu belirten Arınç, bu davanın aradan 5 yıl geçtikten sonra açılmasının zorlama olduğunu söyledi. İşte Arınç'ın o açıklamaları:

Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetler ifade özgürlüğüdür

Niye 5 yıl geçtikten sonra bu yapılıyor? Savcılarımız hemen iddianame yoluna gitmemeli. Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetlerin mesajlarının hiçbirisini paylaşmıyorum ama tweetleri ifade özgürlüğüne giriyorsa ben bunlara tahammül etmek zorundayım. 5-6 yıl sonra bu davanın açılması zorlamadır. Yurt dışında Türkiye'nin itibarına çok eski yazılır. Dava açılmasa ve böyle bir ceza verilmese herhalde daha iyi olurdu. "

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