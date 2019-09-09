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Okulun ilk günü tatilden paylaşım yapan Şeyma Subaşı'na tepki

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, okul günü yaptığı paylaşımla tepki çekti. Takipçileri Subaşı'nın paylaşımına "Okullar açıldı ama Şeyma nerede" diyerek tepki gösterdi.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yaptıkları ve paylaşımları ile gündeme gelen Şeyma Subaşı, yine sosyal medya kullanıcılarının hedefinde.

OKULUN İLK GÜNÜ IBIZA'DA TATİLDE

Kızı Melisa'nın velayetini boşandıktan sonra Ilıcalı'ya bırakan Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile yine Ibiza'da tatilde. Tatilden bol bol paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı.

ELEŞTİRİLERİ TİYE ALDI

Paylaşımın altına "Büyük, küçük her şey için minnettarım" diyen Subaşı, okulun ilk günü Melisa'nın yanında olmamasını eleştirenlere de yanıt verdi. Subaşı kendisini "Yarın okulun birinci günü! Anne nerede? Ibiza! Ibiza'da olmak asla grateful değil! Anne olmak grateful" sözleriyle eleştiren kullanıcıya "Ya bi git" diye cevap verdi.

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