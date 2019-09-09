Erdoğan "Finans merkezi projesinin 2020 yılında hayata geçirilmesini bekliyoruz"

Canlı yayında 'Alternatif finansta yeni ufuklar' programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün dünyayı yeni bir ekonomik durgunluk korkusu sarmış durumda." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Katılım bankacılığı diye bir kavram olmaz. Eğer faizsiz sistem ise şimdi söylüyoruz katılım finans sistemi." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Faize dayalı sistem

-2008'deki küresel finans krizinin kaynağının ABD ve Avrupa olduğu bir gerçektir. Bizim medeniyetimiz ve kültürümüz insanı merkeze alır. İnsan odaklı ve üretimin asli unsur olduğu bir yapının inşasına süratle geçilmesi gerekiyor. Geleceğin dünyasında faize dayalı sistemin yerini yeni bir finansal mimariye bırakacağına inanıyorum.

"Dünyayı ekonomik durgunluk korkusu sardı"

-Gezi olaylarıyla sokakları kaosa sürükleyenler ekonomimizi de hedef alıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomiyi de merkeze alan bir ihanet olduğunu biliyoruz. Yürüttüğümüz mücadelenin başarısı için güçlü bir ekonomiye ihtiyaç duyduğumuz açıktır. Bugün dünyayı yeni bir ekonomik durgunluk korkusu sarmış durumda. Nasıl siyasi alanda söz sahibiysek aynı şeyi finans alanında da başaracağız.

Finans merkezi projesinin 2020 yılında hayata geçirilmesini bekliyoruz.