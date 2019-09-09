DÜNYA

Triportöre çarpmamak için direksiyonu kırdı, nehre uçtu

Çin'de meydana gelen bir kazada, sürücüsünün, yan yoldan anayola çıkan triportöre çarpmamak için direksiyonu kırdığı kamyon, köprü korkuluklarına çarparak nehre uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çin'in Zhejiang bölgesindeki Wenzhou kentinde, 29 Ağustos’ta meydana geldi. Trafik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, beyaz renkteki bir triportörün kontrolsüz şekilde köprü yoluna çıktığı görülüyor. Görüntülerde, ana yolda ilerleyen kamyonun ise bu beyaz triportör ve yine önde seyreden siyah renkteki bir başka triportöre çarpmamak için direksiyonu sağa kırdığı ancak duramayıp köprü korkuluklarını kırarak, nehre uçtuğu görülüyor. Görüntülerde, kamyonun, siyah triportöre çarptığı ve onu devirdiği de görülüyor.

Polisin kaza sebebiyle inceleme başlattığı belirtilirken; kamyonun çarptığı triportördeki bir kişinin yaralandığı açıklandı.

Yerel medya kamyoncunun hastaneye kaldırıldığını; sağlık durumunun ciddi olduğunu duyurdu.

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