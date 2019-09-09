Bitlis Ahlat’taki kazılar tarihe ışık tutuyor

Ahlat Müze Müdürlüğü Başkanlığında yürütülen Eski Ahlat Şehri İç Kalesi kazılarında Ahlat’ın tarihini aydınlatma yönünde önemli bulgular ortaya çıkmaya başladı. Ahlat'ın Harabeşehir Mahallesi’nde mağara yerleşimlerinin bulunduğu alanın üst kısmında yer alan kaya bloklarının üzerine kurulu İç Kale'de, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle ilk defa yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan yapılarda çeşitli Oğuz boylarına ait damgalar, sırlı ve sırsız seramikler ile Ahlatşahlar dönemine ait 883 yıllık kitabe bulundu.

Yürütülen kazı çalışmaları hakkında İHA muhabirine açıklamada bulunan Eski Ahlat Şehri Kazıları Bilimsel Koordinatörü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında mağara yerleşimlerinin bulunduğu alanın üst kısmında yer alan iç kalede ilk defa kazı yaptıklarını belirtti. 2 aya yaklaşan kazılarda 3 ayrı açma gerçekleştirdiklerini ve yapılan çalışmalarda önemli bulgulara rastladıklarını ifade eden Kulaz, “Burada Müze Başkanlığında yaptığımız kazılarda 3 önemli açma gerçekleştirdik. Yüzeyde yaptığımız taramalar sonucu mimari dokunun bulunduğu alanlarda açma gerçekleştirdik. Birincisi kalenin girişi olan bölümde, ikincisi üst kesimde Orta Çağ öncesi devşirme malzemenin kullanıldığı alanda açma gerçekleştirdik. Üçüncü açmayı da iç kalenin kuzey kesiminde yapmaya başladık. Burada yığma bir blok vardı. Bu blok içerisinde çalışma gerçekleştirdik. Giriş bölümünü tespit ettik ama oldukça tahrip olmuş. İkinci açmamızda da muhtemelen erken döneme ait devşirme malzemenin kullanıldığı iç kaleyi koruyan ikinci bir savunma hattı tespit ettik. Bununla ilgili de çalışmalarımız gerçekleşiyor” dedi.