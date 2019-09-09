POLİTİKA

Tevfik Göksu'dan belediyedeki işten çıkarmalara tepki geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'inde gerginlik yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, belediyedeki işten çıkarmalara ve Yenikapı'daki hizmet araçlarıyla ilgili tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, tatilin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında aylık toplantılara başladı.

Eylül ayı toplantısının açılış konuşmasını yapan Ekrem İmamoğlu kısa bir süre önce grup oluşturan İYİ Parti ve MHP’ye başarılar diledi. İmamoğlu konuşmasında 12 Eylül darbesinde kaybedilen insanları anarak devam etti.Darbelerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan İmamoğlu 27 Mayıs’ta idam edilen Adnan Menderes’i de andı.Muharrem ayı vesilesiyle Alevi yurttaşlara da selam gönderen İmamoğlu bir olmayı, diri olmayı öne çıkaran felsefenin de herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini söyledi

Göksu: Kara propaganda yapılıyor

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’ya söz verdi. Göksu yeni dönemde İBB çalışanlarının işten çıkartılma korkusu olmadan çalışacakları bir dönem olmasını dileyerek konuşmasına başladı.Göksu konuşmasına Diyarbakır’da HDP binası önünde eylem yapan ailelere değinerek devam etti.

Seçimden önce liyakata bakacağız deyip insanlar işten çıkartıldı

Belediyeye eleman alımı ile ilgili kara propaganda yapıldığını öne süren Göksu, cep telefonuna kaydettiği Ekrem İmamoğlu’nun seçim döneminde belediye çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmayı dinletti. Göksu ‘Hiç bir işçi atılamayacak’ şeklinde verilen sözün tutulmasını istediğini ifade etti. Göksu konuşmasına “Bu insanların trol olduğuna dair elinizde belge mi var? Seçimden önce liyakata bakacağız deyip insanlar işten çıkartıldı. Sosyal demokrasi ne oldu? Emek ne oldu? ” diyerek devam etti.

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