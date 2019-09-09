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Fatih Bulut'un Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı çalıntı mı? İşte cevabı

Besteci Hüseyin Akan, sosyal medyada kısa sürede akım haline gelen Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısının bestesinin kendisine ait olduğunu söyledi.

Oyuncu İrem Sak'ın çektiği bir videoyla popüler olan Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısının çalıntı olduğu iddia edildi. Mersin'de yaşayan besteci Hüseyin Akan, şarkının bestesinin kendisine ait olduğunu ileri sürdü.

DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Snob Magazin'in özel haberine göre, Mersin'de yaşayan besteci Aşık Hüseyin Akan, bestenin kendisine ait olduğunu söyledi. Bulut'un sadece nakarat kısmını değiştirdiğini belirten Akan, şarkıcıya ve yapım şirketine dava açmaya hazırlanıyor.

"ŞARKI 1987 YILINDA BESTELENMİŞTİR"

Hüseyin Akan'ın avukatı konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fatih Bulut'un okuduğu eser 1987 yılında müvekkilimiz Aşık Hüseyin Akan tarafından bestelenmiştir. Söz-müzik müvekkilimize aittir. Eserin orijinal ismi 'Zalim Geceler'dir. Birçok kez farklı yerlerde müvekkilimiz tarafından seslendirilmiştir. En son 2010 yılında yayınlanan Pusula Film tarafından yapımcılığı üstlendiği ve TRT ile Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle yayınlanan, 'Cono Ahmet'in Çocukları' isimli belgeselde eser yer almış ve müvekkilimize ait olduğu belirtilmiştir. Eserin kendisine ait olduğunu iddia eden Fatih Bulut ve yapım şirketine dava açmaya hazırlanıyoruz."

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