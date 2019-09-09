Tevfik Göksu ile Ekrem İmamoğlu İBB meclisine damga vurdu
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi, tatilin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında aylık toplantılara başladı. Toplantıya Ekrem İmamoğlu ve Tevfik Göksu'nun konuşmaları damga vurdu.
İBB Meclis oturumunda en önemli tartışma konusu Yenikapı'daki arabalar oldu. AK Partili Tevfik Göksu bu konuda Ekrem İmamoğlu'na yüklendi ve şunları söyledi :
-"1717 makam aracını bulamayınca 730 tane hizmet aracını Yenikapı'ya topladınız. Madem bunlar hizmet fazlasıydı 2 Ağustos'ta neden 997 tane yeni araç kiraladınız? Hem de biz 1400 liraya kiralarken bunlar 3341 liraya kiralanmış."
Ekrem İmamoğlu'nun Fethullah Gülen hatırlatması
Meclis'te öne çıkan konulardan biri de Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bir atamaya gelen eleştiri oldu. İmamoğlu buna " Geçmişte çok övdüğünüz insanlarda yanıldığınız gibi şimdi de sövdüğünüz insanlarda yanılacaksınız" diye yanıt verdi. İşte o iki konuşma: