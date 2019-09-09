Merhaba Güzel Vatanım fragmanı yayınlandı

Yolu Moskova'dan geçen dünya şairi Nazım Hikmet'in hayatı ile onu örnek almış ve tıpkı onun gibi hayatının bir dönemini Moskova’da geçirmiş Ahmet Ümit'in hikayesini anlatan ‘Merhaba Güzel Vatanım’ 1 Kasım’da vizyona girmeye hazırlanıyor. Beyazperdede Nazım Hikmet ve Ahmet Ümit’in mücadelesini ölümsüzleştiren filmin vizyon afişi ve fragmanı yayınlandı.

Senaryosunu Ahmet Ümit’in yazdığı ‘Merhaba Güzel Vatanım’ın yönetmenliğini uzun yıllardır birçok belgesel hazırlamış olan Cengiz Özkarabekir üstlendi. İki yazarın gerçek hayat hikayelerinden yola çıkan filmde, Nazım Hikmet’in Moskova’ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit’in fırtınalı hayatı ve 1980’li yıllarda Moskova’ya gidişi üzerindeki etkileri anlatılıyor.

Oldukça farklı bir kurgusal dille anlatılan ‘Merhaba Güzel Vatanım’da, Nazım Hikmet’e Yetkin Dikinciler hayat verirken, Ahmet Ümit’i de genç oyuncu Serkan Altıntaş canlandırıyor. Yaklaşık 150 kişiyi yan rollerde izleyeceğimiz yapımda Berna Laçin, Pelin Batu, Umut Beşkırma, Levent Üzümcü, İskender Bağcılar, Mehmet Tokat, Alper Türedi, Kutay Şahin, Adnan Kürkçü, Ayhan Bozkurt, Edis Atiker, Enes Kava gibi usta ve genç isimler de rol alıyor.

Türkiye tarihinden önemli kesitlerin de yer aldığı filmde, yazarların zorlu serüvenlerinin en dramatik yanları gösterilirken, sanat ve edebiyatın kurtarıcı gücü vurgulanıyor. Hayat kısa, sanat uzun sloganını benimseyen film, iki genç insanın, yaşadıkları çağın etkisiyle nasıl birer edebiyatçıya dönüştüklerini irdeliyor.

West İstanbul Marina’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen projenin müziklerinde Cem Erman’ın imzası bulunuyor. ‘Merhaba Güzel Vatanım’, 1 Kasım 2019’da CGV Mars Dağıtım’ıyla Türkiye’de vizyona girecek.