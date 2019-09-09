Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ‘Bot batırma’ iddiasına yanıt

Ege Denizi'nde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı askerler ise bu göç yolunun önünü kesmek ve olası can kayıplarına karşı her gün mücadele ediyor.

"Botu batırmaya çalıştılar" yalanı

Mülteci botunun içinden çekilen video, bugün Twitter’da paylaşıldı. Videoda, komutanlık personelinin bota doğru sopaya benzer bir nesne salladığı görülüyor. Bazı paylaşımlarda komutanlığın bu şekilde botu batırmaya çalıştığı öne sürüldü.

İddialara videolu yanıt geldi. Videoda görevli askerlerimizin "Gitmeyin, motoru durdurun. Yunanlılar batıracak sizi" dediği duyuluyor.

Durdurma manevraları

Komutanlıktan yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

Madra Çayı önlerinde 1 düzensiz göçmen botunun durdurulmasına yönelik yapılan faaliyetlere ilişkin olarak sosyal medyada bahse konu düzensiz göçmen botuna uygunsuz müdahale edildiği yönünde asılsız paylaşımlar yer almıştır.

05 Eylül 2019 tarihinde saat 06.30’da Sahil Güvenlik Uçağı tarafından Madra Çayı önlerinde düzensiz göçmen botu tespit edilmesi üzerine olay mevkiine 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş ve saat 06.45 civarında bahse konu düzensiz göçmen botuna yönelik durdurma manevralarına başlanmıştır.

Önleyici ve yanaşma manevralarına sürekli karşı koydu

Düzensiz göçmen botunun tüm uyarı ve yapılan manevralara rağmen durdurulamamasından dolayı saat 06.52’de ilave 1 Sahil Güvenlik Kontrol Botu daha görevlendirilmiştir. Her iki Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen düzensiz göçmen botunu kullanan şahıs kullandığı botu durdurmayarak önleyici ve yanaşma manevralarına sürekli karşı koymuş ve bot üzerinde bulunan diğer düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye düşürecek manevralar yapmaya devam etmiştir.

Bebeği denize atmakla tehdit etti

Durdurma manevraları esnasında göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen elinde bulunan bıçak ile Sahil Güvenlik Kontrol Botun şişme lastik tüplerini patlatmaya çalışmış başarılı olamayınca elindeki bıçağı denize atmış, yine diğer 1 düzensiz göçmen elindeki jiletle vücudunu çeşitli yerlerinden kesmek suretiyle kendini yaralamış, botta bulunan bebekleri denize atmakla tehdit ederek, Sahil Güvenlik personelini ve halat almak isteyen göçmenleri engellemiş, kendisine müdahale etmek isteyen birkaç göçmeni de darp etmeye çalışmıştır.

Manevralar esnasında düzensiz göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Kontrol Botun sancak dıştan takma motorunda bulunan kabloları eliyle çekmek suretiyle koparmış ve sancak dıştan takma motorun gayri faal olmasına neden olmuş, yapılan müdahaleler esnasında 1 Sahil Güvenlik personeli dirseğinden hafif yaralanmıştır.