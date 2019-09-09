Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi, iki kızı ve damadının bulunduğu otomobil, Bor ilçesi TOKİ Kavşağı’nda süt tankeriyle çarpıştı. Kazada Emniyet Müdürü Karabörk, iki kızı ve damadı yaralı olarak kurtulurken, eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde incelemeler devam ediyor.