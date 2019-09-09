Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemine katılan babanın gözyaşları

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinden baba Süleyman Aydın ile İstanbul'dan anne Saliha ve baba Salim Edizer de çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek, oturma eylemine katıldı. Evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yapan aile sayısı 17'ye ulaştı.

"OĞLUMU VERİN"

Sur ilçesinden oturma eylemine katılan baba Aydın, yaptığı açıklamada, oğlu Özkan'ın 4 yıl önce, 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını söyledi.

Aydın, akşam eve gelmemesi üzerine yaptıkları araştırmada oğlunun terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını öğrendiklerini, durumu polise bildirdiklerini belirtti.

Lice'ye kaçırılmış olabileceği yönünde aldığı duyum üzerine yola çıktığını anlatan Aydın, "Minibüse bindim Lice'ye gittim. Örgüt mensupları, 'Evet oğlun burada.' dediler. 'Oğlumu verin, ne işi var burada?' dedim. Teröristlerin oğlumun başka bir yere gönderildiğini söyleyerek, zorluk çıkarması üzerine oradan ayrıldım." dedi.