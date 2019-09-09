Erdoğan, Yıldırım ve öğrenci arasında esprili diyalog

28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İzmir Karşıyaka’da hayırsever tarafından yaptırılan 32 derslikli Kaptan Altan Altay Altuğ İlkokulu’nun açılışına katıldı. Okulun açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katılımıyla gerçekleştirildi. Dört şehirle birlikte İzmir’deki açılışa da canlı bağlanan Erdoğan, Yıldırım’dan okul hakkında bilgi aldı. Bu sırada Yıldırım, Nizam Efe isimli bir öğrencinin Erdoğan’a sesleneceğini belirterek mikrofonu öğrenciye verdi. Öğrenci, “Ben Binali Yıldırım’ı çok seviyorum, onu televizyonda görüyorum” dedi. Binali Yıldırım, “Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı” diye düzeltirken, Erdoğan da öğrenciye, “Ama sen beni kıskandırıyorsun” yanıtını verdi. Bunun üzerine Yıldırım, gülerek, “Baltayı taşa vurduk” diye konuştu.

Yangın bölgesine bağlanıldı

Açılışta ayrıca okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirilirken, İzmir’deki yangın alanına canlı bağlanıldı. Bağlantıda, 10 bin öğrenci ile “İlk dersimiz orman” denilerek yangın alanında ilk dersin işlenmesi gösterildi. Açılış törenine Yıldırım’ın yanı sıra eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan , İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da katıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, yaklaşık 20 okulu daha hayırseverlerin katkılarıyla açılacağını, 112 adet inşaatın da devam ettiğini belirtti.

“Öğretmen-öğrenci-veli üçgeni”

Açılışta konuşan Yıldırım, “Bugün 2019 eğitim-öğretim yılına başlıyoruz. Eğitim-öğretim yılımız, İzmir’e, İzmir’de eğitim göre 850 bin öğrencimize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olsun. 18 milyonu bulan öğrencimiz, 1 milyon öğretmenimizle ilk ders zilini çaldık. Evlatlarımız okula başlıyor. Dersler, ödevler, çeşitli etkinliklerle geleceğimiz, yavrularımızı, gençlerimizi hayata hazırlıyoruz. Okulda sadece eğitim olmayacak. Aynı zamanda kültür, spor ve sosyal faaliyetler de olacak, yavrularımız arkadaşlıklarını pekiştirecek. Hepimizin amacı evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, hayata hazırlamak, insanlığa faydalı bir insan olarak onları görmek. Bu konuda okullarımız önemli ancak başarının sırrı öğretmen-öğrenci-veli üçgeninde geçiyor. Sadece öğrenciyle, öğretmen değil veli de çok önemli. Bir öğretmen eşi olarak öğretmenliğin ne kadar ulvi bir görev olduğunu iyi bilirim” ifadelerini kullandı.