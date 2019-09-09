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Deren Talu New York Moda Haftası'nda podyuma çıktı

Deren Talu, bu seneki New York Moda Haftası'nda podyumda boy gösterdi. Defne Samyeli'nin güzel kızı podyumu salladı.

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Deren Talu podyumu salladı.

Defne Samyeli’nin 22 yaşındaki kızı Deren Talu, pazar günü New York Moda Haftası kapsamında, Raisa&Vanessa’nın defilesine çıktı. Fiziğiyle dikkat çeken Talu, ‘Lambada’ koleksiyonuna ait iki tasarım giydi. Talu'nun defiledeki performansından sonra yabancı ajansların peşine düştüğü iddia edildi. Talu podyum sonrası heyecanını takipçileriyle de paylaştı.

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