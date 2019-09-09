MasterChef Türkiye 10. bölüm fragmanı!

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye 10. yeni bölümünde yarışmacılar teknede mücadele devam edecek. Boğazın ortasında balık hazırlayacak olan yarışmacılar, nasıl bir lezzet çıkaracaklar merak konusu. Hangi yarışmacılar, jüriye yemeklerini beğendirecek? MasterChef Türkiye yarışmasında bu akşam hangi takım kazanacak?

MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8 ekranlarında.