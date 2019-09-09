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Tecavüzcü Coşkun canlı yayında ağladı

Geçtiğimiz yıl kızını kaybeden tecavüzcü Coşkun, kızının en çok sevdiği Orhan Gencebay şarkısını dinleyince ayağa kalkarak BEYAZ TV sunucusu Tahir Sarıkayaya sarıldı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın sunduğu Uyan Türkiyem programına, Türk sinemasının kötü adamı Tecavüzcü Coşkun karakteriyle tanınan Coşkun Göğen konık oldu.

Geçtiğimiz yıl kızını kaybeden Coşkun Göğen, kızının en çok sevdiği Orhan Gencebay şarkısını dinleyince ayağa kalkarak BEYAZ TV sunucusu Tahir Sarıkayaya sarıldı.

Duygusal anlar yaşayan Göğen, 'Allah kimseye evlat acısı vermesin' diye konuştu.

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