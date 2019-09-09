GÜNCEL

Osmaniye'de trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Gönüler idaresindeki 80 KJ 952 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Kümbet köyü yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 01 VR 302 otomobille çarpıştı.

Kaza yapan araçlara, Yunus Fındık'ın kullandığı 80 KB 265 plakalı otomobil de çarptı.

Üç aracın karıştığı kazada sürücü Ali Gönüler (35) ile yanında yolcu olarak bulunan Kadir Gönül (13) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Diagne olay çıkardı boğazına sarılıp tehdit etti
Tecavüzcüye ibretlik ceza! Pitbull’a cinsel organını parçalattılar
ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den Türkiye’ye yaptırım çıkışı
Derse alkollü geldiği iddia edilen öğretmen açığa alındı
Yenikapı’daki araçlar ve İBB'ten çıkarılan işçiler için komisyon kurma kararı alındı
Bakan Berat Albayrak ABD Ticaret Bakanı Ross'u kabul etti! 100 milyar dolarlık...
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bülent Arınç'tan parti kuracak Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ili ilgili açıklama
Bülent Arınç'tan Canan Kaftancıoğlu davasıyla ilgili bomba sözler!
Aşure tarifi aşureye fındık ve ceviz ne zaman konur?
MasterChef Türkiye 10. bölüm fragmanı!
Yasin Obuz diskalifiye oldu Masterchef yeni bölüm fragmanı
Okullar açıldı veliler bu çantaları kullanmayın skolyoza yol açabilir
Deren Talu New York Moda Haftası'nda podyuma çıktı
Çukur'a Damla Sönmez katıldı üçüncü sezon için beklenen haber geldi