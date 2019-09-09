YEREL

Muğla'da düğünde ailelerin müzik kavgası

MUĞLA'da bir çiftin düğününde iki aile arasında müzik nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle fenalaşan gelin Eda Atmaca hastaneye kaldırılırken, özel hareket polisi olan damat Mehmet İrşad Y., kendisine saldırmak isteyen grubu havaya 2 el ateş ederek uzaklaştırınca karakola götürüldü.

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'deki bir düğün salonunda meydana gelen olayda; İstanbul'da özel harekat polisi olarak görev yapan Mehmet İrşad Y. ile Eda Atmaca'nın Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki salonda gerçekleşen düğününde gelin ve damat alkışlar eşliğinde salona girdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde gelin ve damadın yakınları arasında kendi istedikleri oyun havasının çalınması konusunda tartışma yaşandı.

Damat Mehmet İrşad Y., her iki tarafı da yatıştırmaya çalıştı ancak gelinin yakınları arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Davetlilerinin de katıldığı kavgada yumruklar atıldı. Damat Mehmet İrşad Y., etrafını saran grubu uzaklaştırmak için belinden çıkardığı beylik tabancasıyla havaya iki el ateş etti.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sinir krizi geçiren gelin Eda Atmaca ve darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Düğün olaylar nedeniyle erken bitti.

Damat Mehmet İrşad Y. ile birlikte gözaltına alınan 9 kişi, ifadeleri için Hamdi Bey Polis Merkezine götürüldü. İki tarafın da yakınlarının araya girmesiyle olay tatlıya bağlandı. Gelin Eda Atmaca daha sonra hastaneden taburcu edilirken, damat Mehmet İrşad Y. ve 9 kişi polisteki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Gaziantep'te park kavgası 3 ölü 5 yaralı
Şenol Güneş: 'Kimseye hainlik yapmak istemiyoruz'
Hollanda’da silahlı saldırı Ölü ve yaralılar var
Kadıköy'de yeni öğrenciler simit atılarak karşılandı
ABD 2017'de Rus hükümetindeki casusunu geri çekmiş
Bahçeli'nin danışmanından Arınç'a sert tepki
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Karabük'te polis aslan figürlü kaya parçası için 3 gün nöbet tuttu
60 saniyede bugün (9 Eylül 2019)
Aşure tarifi aşureye fındık ve ceviz ne zaman konur?
AK Partili Yavuz Selim Tuncer beddua etti CHP ve İyi Partililer de amin dedi
Tecavüzcü Coşkun canlı yayında ağladı
Okullar açıldı veliler bu çantaları kullanmayın skolyoza yol açabilir
Osmaniye'de trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Çukur'a Damla Sönmez katıldı üçüncü sezon için beklenen haber geldi