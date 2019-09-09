GÜNCEL

60 saniyede bugün (9 Eylül 2019)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

9 Eylül 2019 Pazartesi; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine cevap!
Numan Kurtulmuş, Ahmet Davutoğlu'nun ihraç gerekçesi hakkında konuştu
Mardin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Netanyahu'dan şoke eden İran iddiası
Göksu'dan işten çıkarılan işçilere ziyaret
Samsun'da bir şahıs eniştesini 8 yerinden bıçakladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
AK Partili Yavuz Selim Tuncer beddua etti CHP ve İyi Partililer de amin dedi
Tecavüzcü Coşkun canlı yayında ağladı
Aşure tarifi aşureye fındık ve ceviz ne zaman konur?
Osmaniye'de trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
Bülent Arınç'tan parti kuracak Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ili ilgili açıklama
Okullar açıldı veliler bu çantaları kullanmayın skolyoza yol açabilir
Bülent Arınç'tan Canan Kaftancıoğlu davasıyla ilgili bomba sözler!
Çukur'a Damla Sönmez katıldı üçüncü sezon için beklenen haber geldi