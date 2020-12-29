Bakanlık 'muzır neşriyatlar' için ihbar hattı açtı! İşte detaylar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla Muzır İçeriklerle Mücadele (MİM) Programı kapsamında, vatandaşların bu konudaki şikayetlerini doğrudan iletebilecekleri ihbar hattı açıldı.

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Vatandaşlar artık çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri yayınlarla ilgili şikayetlerini Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde açılan bölüm üzerinden tek tuşla Bakanlığa iletebilecek. Kurulan MİM sisteminde form, e-posta, WhatsApp ve BİP uygulaması ile ihbar et seçenekleri bulunuyor. WhatsApp üzerinden yapılacak başvurular için "+90 530 918 11 17" hattını oluşturan Bakanlık, bu numara üzerinden gelen ihbarları Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kuruluna ileterek, söz konusu yayınların incelenmesi ve bu inceleme sonucuna göre gereken işlemlerin yapılmasını sağlayacak.

"Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen poşet içinde satılacak

Çoğunlukla resen, zaman zaman da şikayet üzerine çocuk kitaplarını inceleyen, çocukların yaşına ve ruhsal gelişimine zararlı, müstehcen nitelikteki içeriklerin saptanması üzerine bu yayınları "çocuk kitabı" kategorisinden çıkararak, "küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde, sadece 18 yaşından büyüklere satılmasını sağlayan Kurul, bu uygulamayla ailelere söz konusu kitabın içeriğiyle ilgili uyarıda bulunmuş oluyor.

Kurulun çalışmaları genişletilecek

Bakan Selçuk'un talimatıyla başlatılan MİM kapsamında Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun çalışmalarının genişletilerek sürecin daha etkin sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.

MIM programının, çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla başlatıldığı belirtilmişti.