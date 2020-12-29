MTV 2021 ödeme tablosu! Motosiklet ve araç vergisi hesaplama tam liste
2021 yılı Motorlu Araçlar Vergisi (MTV) zamlı ödeme tablosu ortaya çıktı. Motor hacmi 1300 cc ve aşağısı olan araçlarda en düşük vergi 109 lira, en yüksek ise 1261 lira oldu. İşte tüm araçların 2021 MTV ödeme tablosu:
2021’de uygulanacak motorlu taşıt vergilerine (MTV) ilişkin tutarlar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği ile yeniden değerleme oranı 2021 için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Otomobillerin 1 Ocak 2021 itibariyle MTV hesaplama tablosu da yayınlandı. 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıktı. Peki diğer motor hacmi, yaş ve değere göre diğer araçlar için ne kadar vergi ödenecek? İşte 2021 yılı otomobil vergileri ile motosiklet vergileri:
MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında yapılacak. Açıklanan tebliğe göre motor hacmi 1300 cm3 ve aşağısı olan araçlarda en düşük vergi 109 lira, en yüksek ise 1261 lira olarak uygulanacak. Hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan araçlar için ise en düşük vergi 216 lira, en yüksek ise 2 bin 197 lira olacak. 1601 ile 1800 cm3 hacmi olan araçlarda vergi 387 lira ile 3 bin 881 lira arasında değişecek. Motor, değer ve yaşa göre yeni vergiler şöyle:
1300 cc altı değeri 56.500'ü aşmayanlar araçların 2021 vergisi
1-3 yaş 1.051 TL
4-6 yaş 733 TL
7-11 yaş 410 TL
12-15 yaş 309 TL
16 ve yukarı yaş : 109 TL
1300 cc altı değeri 56.500'ü aşıp 99 bini aşmayan araçların 2021 vergisi
1-3 yaş 1.155 TL
4-6 yaş 806 TL
7-11 yaş 450 TL
12-15 yaş 341 TL
16 ve yukarı yaş : 120 TL