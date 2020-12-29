MTV 2021 ödeme tablosu! Motosiklet ve araç vergisi hesaplama tam liste

MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında yapılacak. Açıklanan tebliğe göre motor hacmi 1300 cm3 ve aşağısı olan araçlarda en düşük vergi 109 lira, en yüksek ise 1261 lira olarak uygulanacak. Hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan araçlar için ise en düşük vergi 216 lira, en yüksek ise 2 bin 197 lira olacak. 1601 ile 1800 cm3 hacmi olan araçlarda vergi 387 lira ile 3 bin 881 lira arasında değişecek. Motor, değer ve yaşa göre yeni vergiler şöyle: