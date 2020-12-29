BIST 1.446
DOLAR 7,37
EURO 9,03
ALTIN 444,89
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Antalya'da 5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Korkuteli-Elmalı karayolu Ulucak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elmalı’dan Korkuteli’ne gelen 07 AIP 830 plakalı otomobil gizli buzlanma ve sis nedeniyle kayarak bariyerlere vurdu. Otomobilin arkasından gelen 07 ADK 395, 07 SBH 80, 07 L 1463 ve 07 ACL 586 plakalı araçlar da duramayarak birbirine girdi.

Kazada yaralanan H.Ç. (43), S.A. (38), K.H. (28) Korkuteli Devlet hastanesine, H.H. (69), M.G. (40) Korkuteli ilçesindeki özel bir hastaneye, M.G. (59) ve H.G. (66) ise Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri yoldaki sis nedeniyle ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Kazada yaralanan 7 kişinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Eskişehir'de çocukluğundan beri atmıyor! Biriktirdiği eşyalar görenleri şaşırttı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
1300 cc altı değeri 99 bini lirayı aşan araçlar için 2021 MTV tablosu
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu metamfetamin ele geçirildi 6 kişi gözaltında
Batman merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
1300 cc altı değeri 56.500 lirayı aşan araçların MTV 2021 oranı
Arto Söylemezsem Olmaz neden yok programından ayrıldı mı?
İstanbul'da 27 yıldır korku salıyordu! Meclis kararıyla yıkıldı
1300 cc altı araçlar MTV fiyatları kaç para oldu yeni tablo
Malatya'da eşiyle sürekli kavga eden uyuşturucu bağımlısı cani koca kan döktü
Galatasaray'dan basketbola bir transfer daha
Erdoğan'ı mesaiye eşi Emine Erdoğan ve barınaktan sahiplendiği 'Leblebi' uğurladı
Yorumlar