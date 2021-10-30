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Bağışıklık sistemini güçlendiren kalp dostu Alıç meyvesi tezgahlarda yerini aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bağışıklık sistemini güçlendiren kalp dostu Alıç meyvesi tezgahlarda yerini aldı

Kalp ve sindirim sistemine iyi gelen Alıç meyvesi tezgahlarda yerini aldı. Zonguldak’ta kış ayı meyvesi olan Alıç tezgahlarda yerini aldı.

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Bağışıklık sistemini güçlendiren, içerdiği C Vitamini sayesinde, vücutta birikmiş olan tehlikeli toksin maddeleri yok eden kolesterol, kalp damar sağlığı koruyan vitamin deposu olarak bilinen Alıç meyvesi tezgahlarda yerini aldı.

Aynı zamanda sirke yapımında da kullanılan Alıç Meyvesi tezgahlarda kilosu 10 TL’den satılıyor Alıç, herkes tarafında bilinmeyen Alıç Meyvesi meraklıların ilgi odağı haline gelmeye başladı.

Alıç meyvesinin kalp ve sindirim sistemine çok fayda sağladığını ifade eden Esnaf Muhammet Aydın, ”Alıç kalp ve sindirim sistemine iyi geliyor.

Bu meyve pek tanınmıyor. Tanınmaya başladığında ilgi odağı haline gelecek. Bu meyve pamuk ve yayalarla da yetişiyor. Kg 10 TL’den satılıyor. Bin bir derde deva” şeklinde konuştu.

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