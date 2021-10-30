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Messi çok kötü oynadı ikinci yarıda oyundan alındı

Messi çok kötü oynadı ikinci yarıda oyundan alındı

Fransa Ligue 1'de dün lider PSG, evinde geçen senenin şampiyonu olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille'i ağırladı. Burak Yılmaz'ın asist yaptığı gecede Lille, PSG'ye 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu. Maçta Messi'nin performansı eleştirilere sebep oldu.

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Fransa Ligue 1'de PSG kazanmaya devam ediyor. Geçen senenin şampiyonu olan Lille, bu sezon lider PSG'nin tam 16 puan uzağında kaldı. Dün oynanan maçta Lille, Burak Yılmaz'ın asist yaptığı gecede 1-0 öne geçmesine rağmen PSG'ye 2-1 mağlup oldu. PSG'de Marquinhos ve Di Maria golleri kaydederken, Lille'in tek golünü David attı.

Oyundan alındı

Maça damga vuran anlardan bir tanesi de Messi'nin ikinci yarıda oyuna devam etmemesi oldu. Arjantinli yıldız ilk 11'de başlamasına rağmen maçtaki kötü performansı sonrası teknik direktör Pochettino tarafından ikinci yarıda oyundan alındı. Messi 46. dakikada yerini Icardi'ye bıraktı.

Büyük umutlarla transfer edilen Messi, bu sezon PSG formasıyla ligde gösterdiği performans sonrası eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor. Messi, çıktığı 5 lig maçında gol ve asist katkısı yapamadı. Messi Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 gol atmayı başardı.

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