AKM açıldı sosyal medya Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet'i konuştu

Atatürk Kültür Merkezi, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla görkemli bir törenle açıldı. O saatlerde sosyal medyada ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yıllar önce yaptığı "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar" şeklindeki paylaşımı gündem oldu.

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Taksim'in simge yerlerinden biri olan Atatürk Kültür Merkezi'nin eski binası yerine yeni bir yapı inşa edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yeni Akm'nin açılışını yaparken, sosyal medyada ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yıllar önce yaptığı paylaşım gündem oldu.

AKM yerine AVM yapılacağını iddia eden Meral Akşener'in yıllar önce yaptığı, "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar" şeklindeki paylaşımla ilgili sosyal medyada birçok yoruma yer verildi.

O yorumlardan bazıları:

Böylece Meral Akşener'in "göreceksiniz Ayasofya'yı açmayacaklar" öngörüsünden sonra Taksim Camii ve AKM öngörüleri de gerçekleşmiş oldu.

Taksim'e Cami de yapıldı, Taksim'e AKM de yapıldı, açamaz dediğiniz Ayasofya da ibadete açıldı. Rabbi Yessir'i gören ablanız bunları göremedi mi ?

İyi bakın AVM değil AKM.

AVM değil AKM demek istemiştir :)